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ريال مدريد يستقر على بديل مودريتش في الدوري الإنجليزي

الرياضة

ريال مدريد يستقر على بديل مودريتش في الدوري الإنجليزي
Reuters Valentyn Ogirenko
ريال مدريد يستقر على بديل مودريتش في الدوري الإنجليزي
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يدرس ريال مدريد خيار التعاقد مع لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي ومنتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن، ليكون بديلا للكرواتي لوكا مودريتش، إذا قرر الأخير الرحيل عن النادي الملكي.

ويصر ريال مدريد على الاحتفاظ بمودريتش، ولكن في حال رحيله فسيكون الدنماركي إريكسن، الذي يصل سعره إلى 80 مليون يورو، الخيار المناسب لخلافة النجم الكرواتي.

وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن رغبة مودريتش في الرحيل عن ريال مدريد من أجل الانضمام لإنتر ميلان الإيطالي، وأشارت تلك التقارير أيضا إلى أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، سيوافق على التفاوض بشأن بيع لاعب الوسط، إذا ما حصل على عرض لا يقل عن 60 مليون يورو.

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تجدر الإشارة إلى أن إريكسن (26 عاما)، خاض 47 مباراة مع توتنهام في الموسم الماضي في كافة المسابقات، أحرز خلالها 14 هدفا، واختير 4 مرات كأفضل لاعب في بلده الدنمارك.

المصدر: لينتا.رو

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