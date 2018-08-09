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حادث سير مروع ينهي حياة بطل عالمي في ألعاب القوى

الرياضة

حادث سير مروع ينهي حياة بطل عالمي في ألعاب القوى
AFP Franck FIFE
حادث سير مروع ينهي حياة بطل عالمي في ألعاب القوي
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أعلن مصدر في الشرطة الكينية وفاة العداء الكيني نيكولاس بيت (28 عاما)، بطل العالم في سباق 400 متر حواجز، إثر تعرضه لحادث سير مروع أمس الأربعاء، في غرب البلاد.

وقال قائد شرطة مقاطعة "ناندي" الكينية، باتريك وامباني لوكالة "فرانس برس": "وقع الحادث عندما اصطدمت سيارته (نيكولاس بيت) بكتلة وتدحرجت. وقد لقي حتفه على الفور".

ويعتبر بيت أول كيني يفوز ببطولة العالم لسباق 400 متر حواجز، حيث تألق بشكل لافت في بطولة بكين العالمية عام 2015، ليفوز بسباق 400 متر.

ولم يدافع بيت عن لقبه في النسخة التالية لبطولة العالم التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن عام 2017، بسبب تعرضه لإصابة في ساقه، حالت دون تدريبه بشكل طبيعي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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