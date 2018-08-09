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شارابوفا تتخطى مواطنتها كاساتكينا وتبلغ ثالث أدوار مونتريال

الرياضة

شارابوفا تتخطى مواطنتها كاساتكينا وتبلغ ثالث أدوار مونتريال
AFP Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
شارابوفا تتخطى مواطنتها كاساتكينا وتبلغ ثالث أدوار مونتريال
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تجاوزت الروسية ماريا شارابوفا عقبة مواطنتها داريا كاساتكينا، في الدور الثاني لبطولة مونتريال الكندية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 2.5 مليون دولار، لتحجز مكانا في الدور الثالث.

وجاء فوز شارابوفا بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-0 و6-2)، في مباراة استغرقت ساعتين و16 دقيقة.

وضربت شارابوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، موعدا في الدور المقبل، مع المرشحة الخامسة للقب، الفرنسية كارولين غارسيا، التي تأهلت على حساب السلوفاكية ماغدلينا ريباريكوفا، بفوزها عليها بنتيجة (4-6، 6-1 و6-3).

المصدر: rsport.ria.ru

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