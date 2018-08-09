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رسميا.. تشيلسي يستعير كوفاسيتش من ريال مدريد

الرياضة

رسميا.. تشيلسي يستعير كوفاسيتش من ريال مدريد
Reuters Hannah Mckay
رسميا.. تشيلسي يستعير كوفاسيتش من ريال مدريد
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، أمس الأربعاء، تعاقده رسميا مع الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط ميدان ريال مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكد ريال مدريد بدوره انتقال لاعبه الكرواتي إلى تشيلسي، وذلك ضمن صفقة تعاقد النادي الملكي مع حارس مرمى "البلوز"، البلجيكي تيبو كورتو، الذي انضم إلى الريال بعقد يمتد لست سنوات، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وكان كوفاسيتش، الذي ضمه ريال مدريد عام 2015 من إنتر ميلان الإيطالي، قد أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل عن "الميرينغي"، وخوض تجربة جديدة يتمكن فيها من اللعب بشكل منتظم.

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المصدر: تويتر

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