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أول تعليق لتركي آل الشيخ على تعادل فريقه في الدوري المصري

الرياضة

أول تعليق لتركي آل الشيخ على تعادل فريقه في الدوري المصري
Reuters
أول تعليق لتركي آل الشيخ على تعادل فريقه في الدوري المصري
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علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية السعودية ورئيس نادي "بيراميدز" المصري، على تعادل فريق ناديه مع فريق الإنتاج الحربي (1-1) في الدوري المصري لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ على صفحته في "فيسبوك": "مختار مختار (المدير الفني للإنتاج الحربي) مدرب كبير.. مباراة جيدة والفريق يحتاج للانسجام.. لا أفهم الفرحة الهستيرية لدى البعض بالتعادل".

وجاء تعليق آل الشيخ، عقب فرحة هستيرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما اكتفى "بيراميدز" بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الإنتاج الحربي، في اللقاء الذي أقيم أمس، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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