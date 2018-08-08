روسيا تتسيد أوروبا في السباحة الإيقاعية

فرضت روسيا هيمنتها المطلقة على منافسات السباحة الإيقاعية (التزامنية)، وذلك ضمن بطولة أوروبا للألعاب الصيفية المقامة في مدينتي غلاسكو الأسكتلندية وبرلين الألمانية.

وأحرزت روسيا الميداليات الذهبية في 8 مسابقات من أصل تسع شاركت فيها.

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وتألقت النجمة الروسية سفيتلانا كوليسنيتشينكو بتتويجها بأربع ميداليات ذهبية، منها اثنتان في السباحة الإيقاعية للفردي، واثنتان مع زميلتها فارفارا سوبوتينا في مسابقة السباحة المتزامنة "البرنامج التقني والحر للثنائي".

وحصدت الروسيتان ألكساندرا مالتسيفا ومايا قوربانبيردييفا، ذهبيتي الثنائي المختلط، إضافة إلى ذهبيتي الفرق، ومثلت روسيا كل من: أناستاسيا أرخيبوفسكايا، والشقيقتان داريا وأناستاسيا باياندينا، ومارينا غوليادكينا، فيرونيكا كالينينا، بلولينا كومار، ماريا شوارتشكينا، ميخايلا كالانتشا، ودارينا فاليتوفا.

المصدر: "rsport.ria.ru"