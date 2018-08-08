رسميا.. برشلونة يتعاقد مع مدافع منتخب "أسود التيرانغا"

أعلن فريق برشلونة حامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع الظهير الأيمن السنغالي موسى واغيه قادما من فريق بوبين البلجيكي.

ووقع برشلونة على عقد مع مدافع منتخب "أسود التيرانغا"، لمدة 5 مواسم، في صفقة بلغت 5 ملايين يورو فقط، وذلك بعد أن تجاوز اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، الاختبارات الطبية بنجاح.

ووضع برشلونة شرطا في عقد واغيه يمنح له حرية الانتقال إلى أي فريق مقابل دفع 100 مليون يورو.

وخطف الظهير الأيمن الشاب الأضواء خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، فقد لعب 3 مباريات في المونديال، وسجل هدفا واحدا، الأمر الذي لفت انتباه الكشافين، ودفع البلوغرانا للتعاقد معه.

المصدر: وكالات