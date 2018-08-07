// 26.06.2018 по тикету 15478
السباحة الروسية يفيموفا تحرز ذهبية في الألعاب الأوروبية الصيفية
Sputnik Александр Вильф
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توجت البطلة الأولمبية الروسية يوليا يفيموفا بذهبية سباق 200 متر سباحة على الصدر، في بطولة أوروبا للألعاب الصيفية، التي تستضيفها مدينتا غلاسكو الإسكتلندية وبرلين الألمانية.
واحتلت يفيموفا المركز الأول، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره دقيقتان و21.31 ثانية، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للإسبانية دجيسكي فال (2.23.02 دقيقة)، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب البريطانية مولي رينشو (2.23.43 دقيقة).
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بطولة أوروبا للألعاب الصيفية ستستمر حتى الـ12 من الشهر الجاري.
المصدر: rsport.ria.ru
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