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السباحة الروسية يفيموفا تحرز ذهبية في الألعاب الأوروبية الصيفية

الرياضة

السباحة الروسية يفيموفا تحرز ذهبية في الألعاب الأوروبية الصيفية
Sputnik Александр Вильф
السباحة الروسية يفيموفا تحرز ميدالية ذهبية في الألعاب الأوروبية الصيفية
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توجت البطلة الأولمبية الروسية يوليا يفيموفا بذهبية سباق 200 متر سباحة على الصدر، في بطولة أوروبا للألعاب الصيفية، التي تستضيفها مدينتا غلاسكو الإسكتلندية وبرلين الألمانية.

واحتلت يفيموفا المركز الأول، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره دقيقتان و21.31 ثانية، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للإسبانية دجيسكي فال (2.23.02 دقيقة)، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب البريطانية مولي رينشو (2.23.43 دقيقة).

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بطولة أوروبا للألعاب الصيفية ستستمر حتى الـ12 من الشهر الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru

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