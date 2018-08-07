شاهد.. قميص ريال مدريد الجديد وأخبار سارة لجماهيره

كشف نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قميصه الثالث للموسم الكروي الجديد (2018-2019)، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق مباريات الليغا المحلية.

وسيعتمد الفريق الملكي اللون الأبيض المعتاد أساسيا، بينما سيكون اللون الرمادي هو القميص الثاني، وقميصه الجديد الأحمر اللون هو الثالث.

ونشر الموقع الرسمي للفريق الملكي صورا ومقطع فيديو لعدد من لاعبيه المشاركين في عرض القميص "الأحمر" الجديد، وفي مقدمتهم قائد الفريق المدافع سيرخيو راموس والويلزي غاريث بيل والألماني توني كروس والبرازيلي مارسيلو والفرنسي كريم بنزيما وماركو أسينسيو وغيرهم.

وبالرغم من تغيب لوكا مودريتش عن اللاعبين المروجين لقميص الفريق الملكي الثالث على موقعه الرسمي، إلا أن برنامج "ElChiringuito TV" الشهير في إسبانيا، قال إن اللاعب الكرواتي قام بالترويج، بعد عودته اليوم إلى العاصمة الإسبانية، ما يبعث بالأمل في بقائه داخل أسوار "سانتياغو برنابيو".

وترددت شائعات حول انتقال مودريتش إلى إنتر ميلان، هذا الصيف، إلا أن ريال مدريد يتمسك بنجمه الكرواتي، أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، ولا يريد بيعه، سوى بـ 750 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وسبدأ ريال مدريد موسمه الكروي الجديد رسميا، بمواجهة جاره أتلتيكو مدريد، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، يوم 15 أغسطس الجاري، في إستونيا.

بينما يستهل الفريق الملكي مشواره في الليغا المحلية بمواجهة ضيفه خيتافي، بعد أربعة أيام من لقاء كأس السوبر الأوروبي.

المصدر: "twitter/realmadrid"