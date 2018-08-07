ذهبية أوروبا للسباحة الإيقاعية للفردي تذهب إلى روسيا

توجت النجمة الروسية سفيتلانا كوليسنيتشينكو بالميدالية الذهبية للسباحة الإيقاعية للفردي، ضمن بطولة أوروبا للألعاب الصيفية المقامة في مدينتي غلاسكو الأسكتلندية وبرلين الألمانية.

واحتلت سفيتلانا كوليسنيتشينكو المركز الأول برصيد (94.933) نقطة، تاركة الميدالية الفضية للإيطالية ليندا تشيروتي، التي حلت ثانية برصيد (92.5) نقطة، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الأوكرانية يليزافيتا ياخنو، الثالثة برصيد (92.133) نقطة.

Russia's Svetlana Kolesnichenko seals her 8th European gold medal with a fabulous performance in the Solo Free Routine. What a way to round-off the Synchronised Swimming events!#EC2018#TheMomentpic.twitter.com/sIJuwUxRec — Euro Champs (@Euro_Champs) 7 августа 2018 г.

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وهذه الميدالية الذهبية الرابعة للنجمة سفيتلانا كوليسنيتشينكو في هذه البطولة، حيث نالت مع زميلتها فارفارا سوبوتينا، في وقت سابق، ذهبيتي مسابقة السباحة المتزامنة "البرنامج التقني والحر للثنائي"، إضافة إلى ذهبية الفرق.

وأصبحت هذه الميدالية الـ 18 لروسيا متصدرة الترتيب العام في البطولة.

المصدر: "rsport.ria.ru"