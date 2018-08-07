 
مباشر

ذهبية أوروبا للسباحة الإيقاعية للفردي تذهب إلى روسيا

الرياضة

ذهبية أوروبا للسباحة الإيقاعية للفردي تذهب إلى روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmaa

توجت النجمة الروسية سفيتلانا كوليسنيتشينكو بالميدالية الذهبية للسباحة الإيقاعية للفردي، ضمن بطولة أوروبا للألعاب الصيفية المقامة في مدينتي غلاسكو الأسكتلندية وبرلين الألمانية.

واحتلت سفيتلانا كوليسنيتشينكو المركز الأول برصيد (94.933) نقطة، تاركة الميدالية الفضية للإيطالية ليندا تشيروتي، التي حلت ثانية برصيد (92.5) نقطة، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الأوكرانية يليزافيتا ياخنو، الثالثة برصيد (92.133) نقطة.

إقرأ المزيد
صورة من الأرشيف روسيا تهيمن على بطولة أوروبا للألعاب الصيفية

وهذه الميدالية الذهبية الرابعة للنجمة سفيتلانا كوليسنيتشينكو في هذه البطولة، حيث نالت مع زميلتها فارفارا سوبوتينا، في وقت سابق، ذهبيتي مسابقة السباحة المتزامنة "البرنامج التقني والحر للثنائي"، إضافة إلى ذهبية الفرق.

وأصبحت هذه الميدالية الـ 18 لروسيا متصدرة الترتيب العام في البطولة.

المصدر: "rsport.ria.ru"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون: من الخطأ حظر النقاب..