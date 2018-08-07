ملياردير أمريكي يشتري حصة الروسي عثمانوف في آرسنال

أفادت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية بأن الملياردير الأمريكي ستان كرونكي سيشتري حصة أسهم رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف في نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، والبالغة 30%.

وذكرت الصحيفة أن شركة "KSE UK Inc"، التي يملكها كرونكي، ستدفع 550 مليون مليون جنيه إسترليني (حوالي 712 مليون دولار) لشركة "Red & White Securities Limited" التي تعود ملكيتها لعثمانوف، وستبلغ قيمة كل سهم 29.4 ألف جنيه إسترليني (38 ألف دولار).

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الملياردير الأمريكي للاستحواذ بنسبة 100 % على آرسنال، علما بأنه يستحوذ حاليا على 67% من أسهم النادي الإنجليزي.

وأصبح عثمانوف شريكا في ملكية آرسنال في 2007، بعدما اشترى 14.65 % من أسهم النادي من نائب رئيس "المدفعجية" السابق ديفيد دين، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (97.8 مليون دولار)، قبل أن يرفع حصته إلى 30% في 2016.

ويعتبر آرسنال من أبرز الأندية الإنجليزية، حيث سبق له التتويج 13 مرة بالدوري المحلي والكأس المحلية، كما بلغ عام 2006 نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره أمام برشلونة الإسباني.

المصدر: "ذي إندبندنت"