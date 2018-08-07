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ملياردير أمريكي يشتري حصة الروسي عثمانوف في آرسنال

الرياضة

ملياردير أمريكي يشتري حصة الروسي عثمانوف في آرسنال
Sputnik Сергей Гунеев
ملياردير أمريكي يشتري حصة الروسي عثمانوف في آرسنال
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أفادت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية بأن الملياردير الأمريكي ستان كرونكي سيشتري حصة أسهم رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف في نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، والبالغة 30%.

وذكرت الصحيفة أن شركة "KSE UK Inc"، التي يملكها كرونكي، ستدفع 550 مليون مليون جنيه إسترليني (حوالي 712 مليون دولار) لشركة "Red & White Securities Limited" التي تعود ملكيتها لعثمانوف، وستبلغ قيمة كل سهم 29.4 ألف جنيه إسترليني (38 ألف دولار).

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الملياردير الأمريكي للاستحواذ بنسبة 100 % على آرسنال، علما بأنه يستحوذ حاليا على 67% من أسهم النادي الإنجليزي.

وأصبح عثمانوف شريكا في ملكية آرسنال في 2007، بعدما اشترى 14.65 % من أسهم النادي من نائب رئيس "المدفعجية" السابق ديفيد دين، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (97.8 مليون دولار)، قبل أن يرفع حصته إلى 30% في 2016.

ويعتبر آرسنال من أبرز الأندية الإنجليزية، حيث سبق له التتويج 13 مرة بالدوري المحلي والكأس المحلية، كما بلغ عام 2006 نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره أمام برشلونة الإسباني.

المصدر: "ذي إندبندنت"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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