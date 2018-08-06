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روسيا تواصل حصد الذهب في بطولة أوروبا للألعاب المائية

الرياضة

روسيا تواصل حصد الذهب في بطولة أوروبا للألعاب المائية
Sputnik
صورة من الأرشيف
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حصل منتخب روسيا على أربع ميداليات ذهبية للسباحة المتزامنة "البرامج التقني"، في اليوم الخامس من منافسات بطولة أوروبا للألعاب المائية المقامة حاليا في مدينة غلاسكو الأسكتلندية.

أحرز منتخب روسيا للسيدات، الميدالية الذهبية للسباحة المتزامنة، بعد أن حصل على 94 نقطة، تاركا الميدالية الفضية لجاره الأوكراني، الذي جاء ثانيا برصيد (90.74) نقطة، وتلاهما منتخب إيطاليا في المرتبة الثالثة، برصيد (90.36) نقطة.

كما ذهبت الميدالية الذهبية لفردي السيدات في نفس المسابقة لقائدة منتخب روسيا، سفيتلانا كوليسنيتشينكو، متفوقة بأكثر من نقطتين على جارتها الأوكرانية يليزافيتا ياخنو، التي اكتفت بالميدالية البرونزية. 

وفي سباق 100 م سباحة على الظهر للرجال، كانت الميدالية الذهبية من نصيب الروسي كليمينت كوليسنيكوف، الذي قطع مسافة السباق بزمن قياسي عالمي قدره (52.53) ثانية.

وحصل الروسي الآخر يفغيني ريلوف على الميدالية الفضية، بعد أن احتل المركز الثاني بزمن قدره (52.74) ثانية، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب اليوناني، أبوستولوس خريستوس، الذي قطع مسافة السباق بزمن قدره (53.72) ثانية.

وتوج الروسي أنطون تشوبكوف بالميدالية الذهبية لسباق 200 م سباحة على الصدر، قاطعا مسافة السباق (2.06,82) دقيقة، محطما الرقم القياسي للقارة الأوروبية.

وتتصدر روسيا الترتيب العام لبطولة أوروبا للألعاب المائية، بعد منافسات اليوم الخامس، برصيد 31 ميدالية، منها 15 ميدالية ذهبية.

المصدر: "eurosport.ru"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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