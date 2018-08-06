روسيا تهيمن على بطولة أوروبا للألعاب الصيفية

حصل منتخب روسيا على أربع ميداليات ذهبية للسباحة المتزامنة "البرامج التقني"، في اليوم الخامس من منافسات بطولة أوروبا للألعاب الصيفية المقامة حاليا في مدينتي غلاسكو وبرلين.

أحرز منتخب روسيا للسيدات، الميدالية الذهبية للسباحة المتزامنة، بعد أن حصل على 94 نقطة، تاركا الميدالية الفضية لجاره الأوكراني، الذي جاء ثانيا برصيد (90.74) نقطة، وتلاهما منتخب إيطاليا في المرتبة الثالثة، برصيد (90.36) نقطة.

Congratulations Russia on winning gold in the synchronised swimming Team Technical Routine final with a score of 94.6000 🇷🇺🏊‍♀️



Another gold for Russia as they maintain their lead on the medal table! 🥇#TheMoment#EC2018pic.twitter.com/hTiAKOQYUP — Euro Champs (@Euro_Champs) 6 августа 2018 г.

كما ذهبت الميدالية الذهبية لفردي السيدات في نفس المسابقة لقائدة منتخب روسيا، سفيتلانا كوليسنيتشينكو، متفوقة بأكثر من نقطتين على جارتها الأوكرانية يليزافيتا ياخنو، التي اكتفت بالميدالية البرونزية.

Russia's Svetlana Kolesnichenko wins gold 🏅 in the Women's Synchronised Swimming Solo Technical Routine 🇷🇺

Congratulations to Svetlana pic.twitter.com/9JZxezgKwZ — Euro Champs (@Euro_Champs) 6 августа 2018 г.

وفي سباق 100 م سباحة على الظهر للرجال، كانت الميدالية الذهبية من نصيب الروسي كليمينت كوليسنيكوف، الذي قطع مسافة السباق بزمن قياسي عالمي قدره (52.53) ثانية.

وحصل الروسي الآخر يفغيني ريلوف على الميدالية الفضية، بعد أن احتل المركز الثاني بزمن قدره (52.74) ثانية، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب اليوناني، أبوستولوس خريستوس، الذي قطع مسافة السباق بزمن قدره (53.72) ثانية.

Kliment Kolesnikov adds to his World Record beating 50m Backstroke gold with a 100m Backstroke gold 🇷🇺



Clocking in at 52.53s - congratulations Kliment on your two European titles! 🥇🥇 #EC2018#TheMomentpic.twitter.com/qY2JN5S5AB — Euro Champs (@Euro_Champs) 6 августа 2018 г.

وتوج الروسي أنطون تشوبكوف بالميدالية الذهبية لسباق 200 م سباحة على الصدر، قاطعا مسافة السباق (2.06,82) دقيقة، محطما الرقم القياسي للقارة الأوروبية.

Yet another gold medal for Russia! 🇷🇺 🥇



Anton Chupkov takes gold in the Men's 200m Breaststroke final with a time of 2:06.80s ⏱️



Russia stay on top!#EC2018#TheMomentpic.twitter.com/kPqOMkQ6RW — Euro Champs (@Euro_Champs) 6 августа 2018 г.

وتتصدر روسيا الترتيب العام للألعاب المائية ضمن بطولة أوروبا الصيفية، بعد منافسات اليوم الخامس، برصيد 31 ميدالية، منها 15 ميدالية ذهبية.

المصدر: "eurosport.ru"