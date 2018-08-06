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التشيكية بليشكوفا إلى ثاني أدوار مونتريال (فيديو)

الرياضة

التشيكية بليشكوفا إلى ثاني أدوار مونتريال (فيديو)
Reuters Peter Nicholls
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اجتازت التشيكية كارولينا بليشكوفا حاجز الدور الأول لبطولة مونتريال الكندية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و735 ألف دولار.

واستهلت اللاعبة التشيكية مشوارها في البطولة، بالفوز على مواطنتها كاتيرينا سينياكوفا، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين.

وستكون كارولينا بليشكوفا، في الدور الثاني، بانتظار الفائزة من اللقاء، الذي يجمع بين اللاعبتين الكندية كارول زهاو والهولندية كيكي بيرتنس.

المصدر: "sportbox.ru" 

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