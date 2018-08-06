التشيكية بليشكوفا إلى ثاني أدوار مونتريال (فيديو)
اجتازت التشيكية كارولينا بليشكوفا حاجز الدور الأول لبطولة مونتريال الكندية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و735 ألف دولار.
.@KaPliskova is on a five game run and leads the second set, 3-0, over Siniakova. #CoupeRogerspic.twitter.com/yVAbrfEWqe— WTA (@WTA) 6 августа 2018 г.
واستهلت اللاعبة التشيكية مشوارها في البطولة، بالفوز على مواطنتها كاتيرينا سينياكوفا، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين.
No. 9 seed @KaPliskova moves on to the second round of the @CoupeRogers!— WTA (@WTA) 6 августа 2018 г.
Tops Siniakova 6-4, 6-4 pic.twitter.com/HbQ4zDfuKI
وستكون كارولينا بليشكوفا، في الدور الثاني، بانتظار الفائزة من اللقاء، الذي يجمع بين اللاعبتين الكندية كارول زهاو والهولندية كيكي بيرتنس.
المصدر: "sportbox.ru"