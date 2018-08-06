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الداخلية يقلب الطاولة على حرس الحدود (فيديو)

الرياضة

الداخلية يقلب الطاولة على حرس الحدود (فيديو)
كوكو سبورت - koko sport/youtube
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خرج فريق الداخلية بفوز ثمين من ملعب مضيفه حرس الحدود (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله مصطفى جمال من ضربة جزاء، عند الدقيقة 15، من زمن الشوط الأول، وأدرك الداخلية التعادل بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع عبدالله جمعة خطأ في مرمى فريقه، بحلول الدقيقة 81، واقتنص المهاجم حسام باولو هدف الفوز للضيوف، في الوقت القاتل بحلول الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع الداخلية رصيده، بعد هذا الفوز، إلى أربع نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، حتى الآن.

بينما في المقابل، مني حرس الحدود الصاعد حديثًا لدوري الأضواء بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى على يد الإنتاج الحربي.

المصدر: وكالات 

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