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روسيا تحصد ذهبية السباحة المتزامنة في بطولة أوروبا

الرياضة

روسيا تحصد ذهبية السباحة المتزامنة في بطولة أوروبا
Sputnik
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أحرز منتخب روسيا للسيدات، الميدالية الذهبية للسباحة المتزامنة "البرامج التقني"، وذلك ضمن منافسات بطولة أوروبا للألعاب المائية المقامة حاليا في مدينة غلاسكو الأسكتلندية.

واحتلت روسيا المركز الأول برصيد 94 نقطة، تاركة الميدالية الفضية لجارتها أوكرانيا، التي جاءت ثانية برصيد (90.74) نقطة، وتلتهما ايطاليا في المرتبة الثالثة، برصيد (90.36) نقطة.

ورفعت روسيا رصيدها بذلك إلى 12 ميدالية ذهبية حتى الآن في بطولة أوروبا للسباحة.

المصدر: "rsport.ria.ru"

  

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