السعودية تثأر لخسارتها أمام روسيا في مونديال 2018

استهل منتخب السعودية لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة، مشواره في بطولة كأس العالم للإعاقة الذهنية المقامة في السويد، بالفوز على نظيره الروسي (5-1)، في المباراة التي أقيمت اليوم.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أحمد بوهلال (هدفين)، وعبد الله الدوسري (من ركلة جزاء)، في الدقائق (4، 43 و39) على الترتيب.

وواصل الأخضر السعودي مده الهجومي في الشوط الثاني، ليضيف هدفين، سجلهما حسن عناب، وأحمد بوهلال، في الدقيقتين (48 و57)، بينما سجل فلاديمير، هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب روسيا في الدقيقة (60).

وبهذا الفوز يكون منتخب السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة، قد ثأر لخسارة المنتخب السعودي الأول أمام نظيره الروسي (0-5)، في دور المجموعات لمونديال 2018.

المصدر: وكالات