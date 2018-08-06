السباح الروسي كوليسنيكوف يتوج بذهبية 100م على الظهر برقم عالمي

أحرز الروسي كليمينت كوليسنيكوف الميدالية الذهبية في سباق 100 م سباحة على الظهر في بطولة أوروبا للألعاب الصيفية التي تستضيفها مدينتا غلاسكو الإسكتلندية وبرلين الألمانية.

وقطع كوليسنيكوف مسافة السباق بزمن قدره (52.53) ثانية، محطما الرقم القياسي العالمي.

وحصل الروسي الآخر يفغيني ريلوف على الميدالية الفضية، بعد أن احتل المركز الثاني بزمن قدره (52.74) ثانية، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب اليوناني، أبوستولوس خريستوس، الذي قطع مسافة السباق بزمن قدره (53.72) ثانية.

يذكر أن كليمينت كوليسنيكوف حطم الرقم القياسي العالمي لسباق 50 م على الظهر أيضا، في هذه البطولة.

المصدر: "sportbox.ru"