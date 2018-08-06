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نجمة منتخب روسيا للطائرة: أنا لا ألوم نيمار على "التحايل"

الرياضة

نجمة منتخب روسيا للطائرة: أنا لا ألوم نيمار على
Sputnik
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صرحت نجمة المنتخب الروسي للكرة الطائرة سابقا، الأسطورة يكاترينا غاموفا بأنها لا تلوم قائد المنتخب البرازيلي نيمار على سلوك وتصرفاته.

ونقلت صحيفة "سبورت إكسبريس" الرياضية الروسية، عن غاموفا قولها: "أنا لا ألوم نيمار. هو هكذا يعجب الجمهور. التحايل - هو جزء من اللعبة. أنتم تعلمون بأن الشيء نفسه يحدث في الكرة الطائرة أيضا. ولكن الآن أصبح الأمر أكثر صعوبة، مع ظهور تقنية الفيديو".

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وانتقد نيمار البالغ من العمر 26 عاما، بسبب تعمده السقوط المتكرر على الأرض والمبالغة في التظاهر بشعوره بألم شديد على أرض الملعب في نهائيات بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، الذي شهد خروج بلاده من الدور ربع النهائي على يد بلجيكا (1-2).

واعترف المهاجم البرازيلي بنفسه بأنه يبالغ حقا في السقوط أحيانا، وذلك خلال شريط إعلاني، نشره على صفحته على موقع "تويتر"، فقد أمضى نيمار خلال أربع مباريات في مونديال روسيا 2018، 13 دقيقة و50 ثانية على الأرض.

يذكر أن يكاترينا غاموفا (37 عاما، وطولها 202 سم)، بطلة العالم وأوروبا مرتين مع منتخب بلادها للكرة الطائرة، وضعت حدا لمسيرتها الاحترافية، في مايو 2016.

المصدر: "eurosport.ru" 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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