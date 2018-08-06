ريال مدريد يعرض مبلغا قياسيا للتعاقد مع بديل رونالدو

أكد موقع "Don Balon" أن نادي ريال مدريد سيقدم عرضا ضخما قيمته 250 مليون يورو، للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، ليكون بديلا لكريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى يوفنتوس.

وذكر المصدر أنه بعد رحيل رونالدو، وإمكانية مغادرة الكرواتي لوكا مودريتش، وفشل المفاوضات مع باريس سان جيرمان، لضم البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، فإن إدارة الريال أصبحت مجبرة على البحث عن لاعب من الطراز العالمي.

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وأشار المصدر إلى أن إدارة "الميرينغي"، ترى في مهاجم توتنهام هاري كين، الخيار الأمثل لتعويض رونالدو، وباتت مستعدة لدفع 30 مليون يورو راتبا سنويا للمهاجم الإنجليزي.

ويعتبر كين من أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الراهن، وسجل في الموسم الماضي 30 هدفا في 37 مباراة خاضها مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تصدر قائمة هدافي مونديال روسيا، بتسجيله 6 أهداف في 7 مباريات.

المصدر: لينتا.رو