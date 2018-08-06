 
مباشر

تصنيف المحترفين.. موراي يتقدم 457 مركزا ونادال يحتفظ بالصدارة

الرياضة

تصنيف المحترفين.. موراي يتقدم 457 مركزا ونادال يحتفظ بالصدارة
Reuters Peter Nicholls
تصنيف المحترفين.. موراي يتقدم 457 مركزا ونادال يحتفظ بالصدارة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km2c

تقدم البريطاني أندي موراي 457 مركزا في تصنيف لاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين، لكنه لا يزال بعيدا عن مراكز المقدمة التي احتفظ الإسباني رافائيل نادال بصدارتها.

وبات البريطاني المصنف أولا عالميا سابقا، في المركز 357 حاليا بعد بلوغه الدور ربع النهائي لدورة واشنطن الأمريكية الأسبوع الماضي، على الرغم من انسحابه بسبب الإرهاق قبل مباراته ضد الأسترالي أليكس دي مينور.

وعاد موراي (31 عاما) مؤخرا إلى الملاعب بعد غياب لأشهر بسبب الإصابة.

في المقابل، احتفظ نادال بصدارة التصنيف العالمي، الذي لم يشهد تغييرا في الأسماء العشرة الأولى.

فيما يلي تصنيف العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال

2- السويسري روجر فيدرر

3- الألماني ألكسندر زفيريف

4- الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو

5- البلغاري غريغور ديميتروف

6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون

7- الكرواتي مارين سيليتش

8- النمساوي دومينيك تيم

9- الأمريكي جون إيسنر

10- الصربي نوفاك دجوكوفيتش

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا