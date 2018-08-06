تصنيف المحترفين.. موراي يتقدم 457 مركزا ونادال يحتفظ بالصدارة

تقدم البريطاني أندي موراي 457 مركزا في تصنيف لاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين، لكنه لا يزال بعيدا عن مراكز المقدمة التي احتفظ الإسباني رافائيل نادال بصدارتها.

وبات البريطاني المصنف أولا عالميا سابقا، في المركز 357 حاليا بعد بلوغه الدور ربع النهائي لدورة واشنطن الأمريكية الأسبوع الماضي، على الرغم من انسحابه بسبب الإرهاق قبل مباراته ضد الأسترالي أليكس دي مينور.

وعاد موراي (31 عاما) مؤخرا إلى الملاعب بعد غياب لأشهر بسبب الإصابة.

في المقابل، احتفظ نادال بصدارة التصنيف العالمي، الذي لم يشهد تغييرا في الأسماء العشرة الأولى.

فيما يلي تصنيف العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال

2- السويسري روجر فيدرر

3- الألماني ألكسندر زفيريف

4- الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو

5- البلغاري غريغور ديميتروف

6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون

7- الكرواتي مارين سيليتش

8- النمساوي دومينيك تيم

9- الأمريكي جون إيسنر

10- الصربي نوفاك دجوكوفيتش

المصدر: وكالات