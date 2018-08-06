شاهد.. هدف بطريقة مبتكرة في الدوري السلوفيني

أحرز نينو كوتير، مهاجم نادي "مورا" السلوفيني، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه بضيفه "دومجال"، في إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري المحلي لكرة القدم.

ووجد كوتير نفسه وجها لوجه أمام حارس مرمى "دومجال"، ليسدد الكرة بطريقة مبتكرة وغريبة، محرز هدفا مذهلا.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز "مورا" بخمسة أهداف لواحد.

المصدر: وكالات