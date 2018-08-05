بايرن ميونيخ يتغلب على مانشستر يونايتد "وديا"

تغلب بايرن ميونيخ على مانشستر يونايتد 1-0، اليوم الأحد، على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، ضمن إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

سجل الإسباني خافي مارتينيز هدف المباراة الوحيد في (د.59).

وشارك الفريق البافاري بكامل تشكيلته الأولى على مدار الشوطين، في حين غاب عن مانشستر يونايتد بعض أبرز لاعبيه وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا، ومواطنه أنطوني مارسيال، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والصربي نيمانيا ماتيتش.

والمباراة هي الأخيرة لمانشستر يونايتد قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل ضد ليستر سيتي على ملعب أولد ترافو.

المصدر: أ ف ب