الروسية يفيموفا تتوّج بذهبية 100 م سباحة على الصدر في بطولة أوروبا
أحرزت الروسية يوليا يفيموفا الميدالية الذهبية في مسابقة 100 م سباحة على الظهر، في بطولة أوروبا للألعاب الصيفية، التي تستضيفها مدينتا غلاسكو الإسكتلندية وبرلين الألمانية.
وحققت يفيموفا المركز الأول، وأضافت ميدالية ذهبية جديدة لروسيا بعد أن قطعت مسافة السباق في دقيقة واحدة و5.53 ثانية، وأحرزت الميدالية الفضية اللتوانية روتا ميلوتيتي بدقيقة واحدة و6.26 ثانية، بينما كانت البرونزية من نصيب الإيطالية أريانا كاستيلوني في دقيقة واحدة و6.54 ثانية.
***NEW CHAMPIONSHIP RECORD***— Euro Champs (@Euro_Champs) August 5, 2018
Russia's Yuliya Efimova 🇷🇺 wins gold in the Women's 100m Breaststroke with a time of 1:05.53s ⏱️
Congratulations to Yuliya on a great swim! 🏊♀️ pic.twitter.com/rFcifABYrF
Юлия Ефимова завоевала золото ЧЕ-2018 на стометровке брассом 💪— Чемпионат (@championat) August 5, 2018
Ждем победы и на 200 мhttps://t.co/bxSKUs9plipic.twitter.com/n0v1MtpfLh
المصدر: championat.com