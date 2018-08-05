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الروسية يفيموفا تتوّج بذهبية 100 م سباحة على الصدر في بطولة أوروبا

الرياضة

الروسية يفيموفا تتوّج بذهبية 100 م سباحة على الصدر في بطولة أوروبا
AFP FRANCOIS XAVIER MARIT
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أحرزت الروسية يوليا يفيموفا الميدالية الذهبية في مسابقة 100 م سباحة على الظهر، في بطولة أوروبا للألعاب الصيفية، التي تستضيفها مدينتا غلاسكو الإسكتلندية وبرلين الألمانية.

وحققت يفيموفا المركز الأول، وأضافت ميدالية ذهبية جديدة لروسيا بعد أن قطعت مسافة السباق في دقيقة واحدة و5.53 ثانية، وأحرزت الميدالية الفضية اللتوانية روتا ميلوتيتي بدقيقة واحدة و6.26 ثانية، بينما كانت البرونزية من نصيب الإيطالية أريانا كاستيلوني في دقيقة واحدة و6.54 ثانية.

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المصدر: championat.com

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