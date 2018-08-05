كوزنيتسوفا تضرب موعدا مع فيكيتش في نهائي واشنطن

حجزت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا، مقعدها في الدور النهائي لبطولة واشنطن للتنس، إثر فوزها على الألمانية أندريا بيتكوفيتش بمجموعتين دون رد، حيث ستلتقي بالكرواتية دونا فيكيتش.

وتمكنت كوزنيتسوفا من إنهاء اللقاء لمصلحتها بنتيجة 6-2 و6-2، في مباراة استغرقت ساعة و23 دقيقة فقط.

وستبحث المصنفة الـ 128 عالميا، عن إضافة اللقب الـ 18 في مسيرتها، عندما تلتقي الكرواتية دونا فيكيتش الفائزة على الصينية تشينج سيساي بواقع 7-5 و6-3.

المصدر: وكالات