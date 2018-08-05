كوزنيتسوفا تضرب موعدا مع فيكيتش في نهائي واشنطن
حجزت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا، مقعدها في الدور النهائي لبطولة واشنطن للتنس، إثر فوزها على الألمانية أندريا بيتكوفيتش بمجموعتين دون رد، حيث ستلتقي بالكرواتية دونا فيكيتش.
وتمكنت كوزنيتسوفا من إنهاء اللقاء لمصلحتها بنتيجة 6-2 و6-2، في مباراة استغرقت ساعة و23 دقيقة فقط.
.@SvetlanaK27 books her spot in the @CitiOpen final!— WTA (@WTA) August 4, 2018
Defeats Petkovic 6-2, 6-2. pic.twitter.com/PExEGunZIn
وستبحث المصنفة الـ 128 عالميا، عن إضافة اللقب الـ 18 في مسيرتها، عندما تلتقي الكرواتية دونا فيكيتش الفائزة على الصينية تشينج سيساي بواقع 7-5 و6-3.
.@DonnaVekic will face @SvetlanaK27 in the @CitiOpen final on Sunday!⁰⁰— WTA (@WTA) August 5, 2018
Tops Zheng 7-5, 6-3 pic.twitter.com/SQXNFAmHic
المصدر: وكالات