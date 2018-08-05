الألماني زفيريف وجها لوجه مع الأسترالي دي مينار في نهائي واشنطن للتنس

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب والمصنف الأول إلى نهائي بطولة واشنطن الأمريكية للتنس، بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن الألماني الشاب صاحب الـ21 عاما من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و6-4.

The (defending) champ is BACK!



Sascha #Zverev has defeated @StefTsitsipas in straight sets, 6-2 6-4. Sascha advances to the Finals and will face the winner of Rublev/de Minaur #CO50pic.twitter.com/otFKuyKkvX — Citi Open (@CitiOpen) August 4, 2018

ويواجه زفيريف الذي بلغ النهائي للمرة الخامسة، في المباراة النهائية الأسترالي أليكس دي مينار الفائز في دور الأربعة على الروسي أندري روبليف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 5-7 و7-6 و6-4، مستفيدا من تعب الأخير وانخفاض قدراته والذي تغلب على الأمريكي دينيس كودلا 6-1 و6-4 في ربع النهائي بعد أن أرغمته الأمطار على خوض مباراتين في يوم واحد.

History at the @CitiOpen!



Andrey Rublev advances to the semi-finals, so all four semi-finalists (also Zverev, Tsitsipas and De Minaur) are 21 or younger.



It's the first time that's happened at tour-level since 1995 Buenos Aires!



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ومنذ بطولة بوينوس آيرس الأرجنتينية عام 1995، لم تشهد أي بطولة تأهل أربعة لاعبين إلى نصف النهائي لا يتخطى سنهم 21 عاما، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة الأمريكية.

وقد ينضم زفيريف إلى مجموعة لاعبين احتفظوا بألقابهم في واشنطن على غرار الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو (2008-2009) والأمريكيين أندريه أغاسي (1998-1999) ومايكل تشانغ (1996-1997).

ويبحث زفيريف عن لقبه التاسع في دورات المحترفين والثالث هذه السنة بعد ميونيخ ومدريد، كما حل وصيفا في ميامي وروما.

المصدر: أ ف ب