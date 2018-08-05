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الألماني زفيريف وجها لوجه مع الأسترالي دي مينار في نهائي واشنطن للتنس

الرياضة

الألماني زفيريف وجها لوجه مع الأسترالي دي مينار في نهائي واشنطن للتنس
ATPWorldTour/twitter
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تأهل الألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب والمصنف الأول إلى نهائي بطولة واشنطن الأمريكية للتنس، بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن الألماني الشاب صاحب الـ21 عاما من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و6-4.

ويواجه زفيريف الذي بلغ النهائي للمرة الخامسة، في المباراة النهائية الأسترالي أليكس دي مينار الفائز في دور الأربعة على الروسي أندري روبليف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 5-7 و7-6 و6-4، مستفيدا من تعب الأخير وانخفاض قدراته والذي تغلب على الأمريكي دينيس كودلا 6-1 و6-4 في ربع النهائي بعد أن أرغمته الأمطار على خوض مباراتين في يوم واحد.

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ومنذ بطولة بوينوس آيرس الأرجنتينية عام 1995، لم تشهد أي بطولة تأهل أربعة لاعبين إلى نصف النهائي لا يتخطى سنهم 21 عاما، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة الأمريكية.

وقد ينضم زفيريف إلى مجموعة لاعبين احتفظوا بألقابهم في واشنطن على غرار الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو (2008-2009) والأمريكيين أندريه أغاسي (1998-1999) ومايكل تشانغ (1996-1997).

ويبحث زفيريف عن لقبه التاسع في دورات المحترفين والثالث هذه السنة بعد ميونيخ ومدريد، كما حل وصيفا في ميامي وروما.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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