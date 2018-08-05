بالفيديو.. الألماني شفاينشتايغير يسجل هدفا صاروخيا من مسافة 35 مترا

سجل الألماني باستيان شفاينشتايغير هدفا صاروخيا رائعا اليوم الأحد، خلال لقاء فريقه "شيكاغو فاير" مع مضيفه "ريال سولت ليك" ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

وفي الدقيقة 48 من عمر اللقاء، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، استلم شفاينشتايغير الكرة بعد منتصف الملعب ليقوم بتهيئتها لنفسه عدة أمتار للأمام، قبل أن يسددها صاروخية على يسار حارس أصحاب الأرض، معلنا تعديل النتيجة 1-1.

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ولكن أصحاب الأرض عادوا وسجلوا هدفا ثانيا لتنتهي المباراة بخسارة فريق شفاينشتايغير 1-2.

وتجدر الإشارة أن شفاينشتايغير ساهم في حصول منتخب المانشافت على بطولة كأس العالم التي أقيمت عام 2014 في البرازيل، ولعب صاحب الـ34 عاما لـ13 موسما مع بايرن ميونيخ حقق خلالها الكثير من الألقاب قبل أن ينتقل عام 2015 إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسمين وبعدها للدوري الأمريكي.

المصدر: لينتا رو