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إشبيلية الإسباني يعلن تعاقده مع أليكس فيدال

الرياضة

إشبيلية الإسباني يعلن تعاقده مع أليكس فيدال
AFP CURTO DE LA TORRE
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أعلن نادي إشبيلية الإسباني، تعاقده مع المدافع أليكس فيدال لمدة 4 مواسم قادما من نادي برشلونة، دون الكشف عن تفاصيل العقد المالية.

وكتب النادي على موقعه الرسمي: "يسرنا الإعلان عن التعاقد مع أليكس فيدال لمدة 4 مواسم، أي حتى يونيو 2022 بعد الاتفاق مع مسؤولي برشلونة على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ورغم ذلك، أعلن برشلونة في وقت سابق أن الصفقة بلغت 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات.

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وبذلك عاد فيدال البالغ من العمر 28 عاما إلى صفوف إشبيلية الذي لعب في صفوفه موسم 2014- 2015، وشارك وقتها في 47 مباراة، مسجلا 6 أهداف وصانعا 11، وساهم في تتويج فريقه وقتها ببطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وخاض فيدال مع برشلونة منذ انتقاله إلى صفوفه 49 مباراة، وسجل خلالها أربعة أهداف.

وخلال المواسم الثلاثة التي لعبها فيدال مع برشلونة، توّج مع النادي الكتالوني العملاق بلقب بطل الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسبانية، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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