الروسي كوليسنيكوف يحطم الرقم العالمي للسباحة على الظهر في بطولة أوروبا

حطم الروسي كليمينت كوليسنيكوف الرقم القياسي العالمي في سباق السباحة 50 م على الظهر في بطولة أوروبا للألعاب الصيفية التي تستضيفها مدينتا غلاسكو الإسكتلندية وبرلين الألمانية.

وحقق كوليسنيكوف المركز الأول، وأضاف ميدالية ذهبية جديدة لروسيا بعد أن قطع مسافة السباق بـ24.00 ثانية.

***NEW WORLD RECORD***



Kliment Kolesnikov 🇷🇺 clocks a time of 24.00s in the Men's 50m Backstroke to win European gold! 🥇



Another record broken at these Championships in day 3! 🙌 pic.twitter.com/FyMxX4fKCH — Euro Champs (@Euro_Champs) August 4, 2018

وأحرز الميدالية الفضية الروماني روبيرت أندريه غلينتا بـ24.55، بينما كانت البرونزية من نصيب الإيرلندي رايان شين بـ24.64.

🇷🇺 Колесников выиграл золото чемпионата Европы с мировым рекордом 💪https://t.co/iX0RB1WR40pic.twitter.com/5zNIDqGxZw — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 4, 2018

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المصدر: sport-express.ru