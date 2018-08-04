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الروسي كوليسنيكوف يحطم الرقم العالمي للسباحة على الظهر في بطولة أوروبا

الرياضة

الروسي كوليسنيكوف يحطم الرقم العالمي للسباحة على الظهر في بطولة أوروبا
Reuters Stefan Wermuth
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حطم الروسي كليمينت كوليسنيكوف الرقم القياسي العالمي في سباق السباحة 50 م على الظهر في بطولة أوروبا للألعاب الصيفية التي تستضيفها مدينتا غلاسكو الإسكتلندية وبرلين الألمانية.

وحقق كوليسنيكوف المركز الأول، وأضاف ميدالية ذهبية جديدة لروسيا بعد أن قطع مسافة السباق بـ24.00 ثانية.

وأحرز الميدالية الفضية الروماني روبيرت أندريه غلينتا بـ24.55، بينما كانت البرونزية من نصيب الإيرلندي رايان شين بـ24.64.

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المصدر: sport-express.ru

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