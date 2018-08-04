سيدورف يتولى تدريب الكاميرون بمساعدة كلايفرت

سيتولى الهولندي كلارنس سيدورف، تدريب منتخب الكاميرون لكرة القدم، بمساعدة مواطنه باتريك كلايفرت، بحسب ما ذكر السبت، وزير الرياضة، بيار إسماعيل بيدونغ كبوات.

ويخلف الثنائي الهولندي المدرب البلجيكي هوغو بروس المقال في نهاية 2017 بعد فشله في قيادة "الأسود غير المروضة" إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، علما بأن السويدي المخضرم زفن غوران إريكسون كان مرشحا لتولي هذا المنصب.

وسيكون أول استحقاقات سيدورف وكلايفرت الدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا، عندما تستضيف الكاميرون النهائيات في يونيو 2019.

ويعد لاعب الوسط السابق سيدورف (42 عاما و87 مباراة دولية) من أبرز لاعبي المنتخب الهولندي، وقد حمل ألوان أندية أياكس أمستردام، ميلان وسامبدوريا وإنتر الإيطالية، وريال مدريد الإسباني وبوتافوغو البرازيلي، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

واعتزل في 2014 ولم يوفق في تدريب ميلان الإيطالي وشينزين الصيني وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

أما كلايفرت (42 عاما و40 هدفا في 79 مباراة دولية)، مهاجم أياكس وبرشلونة الإسباني وميلان سابقا، فقد أحرز دوري أبطال أوروبا في 1995 مع أياكس أمستردام، وبلغ نصف نهائي المونديال في 1998 مع المنتخب الهولندي.

وأشرف على كوراساو قبل توليه منصب المدير الرياضي في باريس سان جيرمان الفرنسي بين 2016 و2017، وعمل مساعدا لمدرب المنتخب الهولندي لويس فان خال بين 2012 و2014.

المصدر: أ ف ب