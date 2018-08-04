طيران الإمارات لن تجدد عقد رعاية باريس سان جيرمان

أعلنت مجموعة طيران الإمارات أنها لن تجدد عقد رعاية نادي باريس سان جيرمان بعد انتهاء مدته عام 2019 من دون أن توضح الأسباب، في وقت تتواصل فيه الأزمة الدبلوماسية بين قطر والإمارات.

وقال متحدث باسم المجموعة الإماراتية في دبي في تصريحات صحفية: "طيران الإمارات تؤكد أنها لن تجدد عقد الرعاية مع باريس سان جيرمان".

وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني "طيران الإمارات أقامت شراكة ممتازة مع باريس سان جيرمان وعقد الرعاية أتاح للعلامة التجارية لطيران الإمارات بأن تتواجد بقوة ليس فقط في فرنسا بل في أوروبا عموما وفي دول كرة القدم الأخرى".

وبحسب الموقع الالكتروني لطيران الإمارات، بدأ التعاون بينها وبين النادي الفرنسي في عام 2005، وأصبحت منذ 2006 الراعي الرئيسي لقميصه. كما ترعى المجموعة قمصان أندية كبرى أخرى أبرزها ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت الجمعة أن طيران الإمارات التي تنفق بين 25 و30 مليون يورو سنويا لرعاية قميص النادي الباريسي، رفضت مطالب القطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان برفع قيمة الرعاية إلى 80 مليون يورو.

وكانت دولة الإمارات والمملكة السعودية والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران 2017 متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر: أ ف ب