روسيا تواصل حصد الذهب في بطولة أوروبا للألعاب الصيفية

توّجت روسيا بذهبية مسابقة السباحة التزامنية للفرق، اليوم السبت، في بطولة أوروبا للألعاب الصيفية، التي تستضيفها مدينة غلاسكو الإسكتلندية في الفترة بين الـ2 والـ12 من أغسطس الجاري.

وتصدر المنتخب الروسي ترتيب المنتخبات، بعد أن حصل على (97.0333) نقطة، فيما حل المنتخب الأوكراني في المركز الثاني بعد جمعه (94.6000) نقطة، بينما جاء المنتخب الإيطالي ثالثا بعد حصوله على (92.2333) نقطة.

AFP FRANCOIS XAVIER MARIT

وساهم في التتويج بالذهب للمنتخب الروسي، لاعبات الفريق الثمانية: أناستاسيا باياندينا وأناستاسيا أرخيبوفسكا وفيرونيكا كالينينا وماريا شوراتشكينا وداريا باياندينا ومارينا غوليادكينا وبالينا كامار ودارينا فاليتوفا.

وهذه الميدالية هي السابعة لروسيا في البطولة الأوروبية، فقد توّج المنتخب الروسي اليوم بذهبيات عدة هي:

ذهبية مسابقة التجديف الرباعي للسيدات.

Reuters Peter Cziborra

وذهبية مسابقة المنتخبات للجمباز الفني.

AFP ANDY BUCHANAN

وذهبية سباق الدراجات الثنائي للسيدات داخل الصالات.

AFP ANDY BUCHANAN

بالإضافة لذهبية سباق التتابع 4×100 في السباحة الحرة للرجال.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس

















