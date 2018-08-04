سان جيرمان يحصد كأس السوبر الفرنسية برباعية في شباك موناكو

أحرز باريس سان جرمان لقب كأس السوبر الفرنسية للمرة السادسة تواليا و(الثامنة في تاريخه)، بفوزه على موناكو 4-0، اليوم السبت، في مدينة شينزين الصينية.

وسجل رباعية سان جيرمان كل من الأرجنتيني أنخل دي ماريا في (د.3 و90+2)، وكريستوفر نكونكو في (د.40)، وتيموثي وياه في (د.67).

وشارك النجم البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم، في (د.76)، ليحمل ألوان فريقه للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

كما خاض الحارس الإيطالي المخضرم جيجي بوفون (40 عاما) مباراته الرسمية الأولى مع سان جرمان، بعد انتقاله من يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: وكالات