// 26.06.2018 по тикету 15478
سان جيرمان يحصد كأس السوبر الفرنسية برباعية في شباك موناكو
Reuters
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أحرز باريس سان جرمان لقب كأس السوبر الفرنسية للمرة السادسة تواليا و(الثامنة في تاريخه)، بفوزه على موناكو 4-0، اليوم السبت، في مدينة شينزين الصينية.
وسجل رباعية سان جيرمان كل من الأرجنتيني أنخل دي ماريا في (د.3 و90+2)، وكريستوفر نكونكو في (د.40)، وتيموثي وياه في (د.67).
وشارك النجم البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم، في (د.76)، ليحمل ألوان فريقه للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.
كما خاض الحارس الإيطالي المخضرم جيجي بوفون (40 عاما) مباراته الرسمية الأولى مع سان جرمان، بعد انتقاله من يوفنتوس الإيطالي.
🏆 #TDC2018pic.twitter.com/InEeWKcx6O— Paris Saint-Germain 🇫🇷 (@PSG_inside) August 4, 2018
المصدر: وكالات
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