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بالفيديو.. إيسكو يسجل هدفا استعراضيا من خارج الملعب!

الرياضة

بالفيديو.. إيسكو يسجل هدفا استعراضيا من خارج الملعب!
AFP GERARD JULIEN
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تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفا لإيسكو نجم ريال لمدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم، يظهره أثناء قيامه بحركة استعراضية احترافية أثناء التدريبات.

ويظهر في الفيديو إيسكو واقفا خلف الشباك، قبل أن يسدد الكرة بطريقة استعراضية من فوق العارضة، لترتطم الكرة "الملتفة" أمام خط المرمى وتغير مسارها لتعانق الشباك.

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المصدر: وكالات

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