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انتخاب نجم WWE عمدة لثالثة كبريات مدن تينيسي الأمريكية

الرياضة

انتخاب نجم WWE عمدة لثالثة كبريات مدن تينيسي الأمريكية
AFP Michael Buckner / Getty Images North America
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فاز جلين جاكوبز المصارع العالمي ونجم WWE الملقب بـ"كين"، بمنصب عمدة ثالث أكبر مدن ولاية تينيسي الأمريكية، متحديا ليندا هاني بـ31739 صوتا مقابل16611.

كين المرشح الجمهوري البالغ 51 سـنة، انتصر على المرشحة الديمقراطية هاني رغم الإسهامات الواضحة لها في مجالات التعليم والبنية التحتية في نوكسفيل.

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ومع فوز كين سارع الاتحاد العالمي للمصارعة الترفيهية WWE إلى تهنئة المصارع على صفحته الرئيسية في تويتر.

الجدير بالذكر أن جاكوبس ولد في إسبانيا ونشأ في ضواحي سانت لويس في ولاية ميسوري الأمريكية، وواحد من أشهر نجوم WWE عبر تاريخها.

المصدر: وكالات

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