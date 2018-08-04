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زفيريف يتابع زحفه نحو لقبه الثالث هذا العام

الرياضة

زفيريف يتابع زحفه نحو لقبه الثالث هذا العام
AFP Mitchell Layton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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تأهل الألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب العام الماضي للدور قبل النهائي من بطولة واشنطن للتنس، بعد تغلبه على منافسه الياباني كي نيشيكوري بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن زفيريف البالغ 21 عاما، من قلب تأخره بالمجموعة الأولى 3-6، إلى انتصار ثمين بعد حسمه نتيجة المجموعتين الثانية والثالثة 6-1 و6-4 على التوالي.

وبهذا الفوز، بلغ زفيريف الدور نصف النهائي من بطولة واشنطن التي شهدت انسحاب البريطاني أندي موراي بسبب الإرهاق.

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وسيواجه زفيريرف في الدور القادم اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس الذي تخطى البلجيكي دافيد غوفان بمجموعتين نظيفتين بواقع:  6-3 و6-4، خلال 74 دقيقة فقط.

المصدر: rsport.ria.ru

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