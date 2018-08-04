زفيريف يتابع زحفه نحو لقبه الثالث هذا العام

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب العام الماضي للدور قبل النهائي من بطولة واشنطن للتنس، بعد تغلبه على منافسه الياباني كي نيشيكوري بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن زفيريف البالغ 21 عاما، من قلب تأخره بالمجموعة الأولى 3-6، إلى انتصار ثمين بعد حسمه نتيجة المجموعتين الثانية والثالثة 6-1 و6-4 على التوالي.

Alexander #Zverev just keeps going!👏👏

The Defending #CitiOpen Champion continues his journey to defend his title after a three setter def. @keinishikori 3-6 6-1 6-4

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➡️Will meet @StefTsitsipas in the semi finals tomorro pic.twitter.com/7N8ViXsBGg — Citi Open (@CitiOpen) August 4, 2018

وبهذا الفوز، بلغ زفيريف الدور نصف النهائي من بطولة واشنطن التي شهدت انسحاب البريطاني أندي موراي بسبب الإرهاق.

Alexander #Zverev captures the QF victory to continue on his quest to defend his 2017 title. #CO50#ATPpic.twitter.com/DwfwqVpTBx — Citi Open (@CitiOpen) August 4, 2018

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وسيواجه زفيريرف في الدور القادم اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس الذي تخطى البلجيكي دافيد غوفان بمجموعتين نظيفتين بواقع: 6-3 و6-4، خلال 74 دقيقة فقط.

المصدر: rsport.ria.ru