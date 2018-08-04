السباح الشهير فيلبس يهنئ الطفل كلارك على تحطيمه رقمه القياسي

غرد أسطورة السباحة الأمريكي مايكل فيلبس في حسابه على تويتر، مهنئا مواطنه كلارك كينت على تحطيمه رقمه القياسي في سباق 100 م فراشة في فئة دون 10 سنوات خلال لقاء كاليفورنيا للسباحة.

وكتب فيلبس: "تهاني الكبيرة لك يا كلارك على تحطيمك الرقم القياسي! تابع على المنوال ذاته! واحلم لتحقيق الأكثر".

Big congrats to #clarkkent for smashing that meet record!!! Keep it up dude !!#dreambig — Michael Phelps (@MichaelPhelps) August 1, 2018

وصمد الرقم القياسي السابق، الذي سجله السباح الأمريكي الحائز على 23 ميدالية ذهبية أولمبية لأكثر من 23 عاما.

وفاز السباح الناشئ كلارك كينت، الملقب "سوبرمان" في سباق 100 متر فراشة بوقت قدره دقيقة واحدة و9.38 ثانية محطما بفارق أكثر من ثانية الرقم السابق الذي سجله فيلبس في لقاء كاليفورنيا أيضا عام 1995 عندما كان ينافس في الفئة العمرية ذاتها.

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وعلق كلارك، الذي يحلم بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، لإحدى القنوات المحلية: "تحطيم رقم مايكل فيلبس أمر لا يصدق، لأن فيلبس هو أحد رموز السباحة في العالم".

المصدر: وكالات