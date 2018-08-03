 
مباشر

موراي يواصل التألق ويبلغ ربع نهائي بطولة واشنطن

الرياضة

موراي يواصل التألق ويبلغ ربع نهائي بطولة واشنطن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kls5

واصل البريطاني آندي موراي، عودته الناجحة لملاعب التنس، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وتأهل إلى دور الثمانية ببطولة واشنطن، إثر تغلبه على الروماني ماريوس كوبيل بمجموعتين لواحدة.

وأنهى موراي اللقاء لمصلحته بنتيج 6-7 (5-7) و6-3 و7-6 (7-4) اليوم الجمعة، في الدور الثالث للبطولة.

وتعطل انطلاق المباراة بسبب الأمطار، حيث انتظر موراي ومنافسه إلى منتصف الليل لبدء اللعب، وحسم موراي الفوز في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي ( 7 بتوقيت غرينيتش)."

ويلتقي موراي في دور الثمانية، مع الأسترالي الشاب أليكس دي مينار، الذي تأهل بالفوز على الكوري الجنوبي تشونج هيون 6-2 و4-6 و6-2.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟