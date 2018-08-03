موراي يواصل التألق ويبلغ ربع نهائي بطولة واشنطن

واصل البريطاني آندي موراي، عودته الناجحة لملاعب التنس، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وتأهل إلى دور الثمانية ببطولة واشنطن، إثر تغلبه على الروماني ماريوس كوبيل بمجموعتين لواحدة.

وأنهى موراي اللقاء لمصلحته بنتيج 6-7 (5-7) و6-3 و7-6 (7-4) اليوم الجمعة، في الدور الثالث للبطولة.

وتعطل انطلاق المباراة بسبب الأمطار، حيث انتظر موراي ومنافسه إلى منتصف الليل لبدء اللعب، وحسم موراي الفوز في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي ( 7 بتوقيت غرينيتش)."

ويلتقي موراي في دور الثمانية، مع الأسترالي الشاب أليكس دي مينار، الذي تأهل بالفوز على الكوري الجنوبي تشونج هيون 6-2 و4-6 و6-2.

المصدر: وكالات