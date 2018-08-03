تعادل دينامو موسكو مع روبين قازان في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الروسي

تعادل دينامو موسكو مع روبين قازان 1-1، الجمعة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "خيمكي" في ضواحي موسكو، في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق فيودور شيرينخ في (د.14) قبل أن يعادل الضيوف عبر ديمتري بولوز في (د.51).

وبهذه النتيجة، انفرد روبين قازان بالصدارة مؤقتا برصيد 4 نقاط، في حين حصد دينامو موسكو النقطة الثانية بعد (تعادله سلبيا مع أرسنال تولا في المرحلة الأولى) ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

المصدر: تاس