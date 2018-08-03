البعثة العراقية: جئنا لرام الله لدعم الرياضة ودولة فلسطين

أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي، باسل كوركيس، اليوم الجمعة، أن مباراة العراق وفلسطين يوم غد السبت في مدينة رام الله، تأتي ضمن مساعي دعم الرياضة والدولة الفلسطينية.

وتحدث كوركيس من مقر إقامة المنتخب العراقي في رام الله لـRT قائلا: "هذه المباراة تأتي أيضا ضمن استعدادات المنتخب العراقي لكأس أمم آسيا التي ستقام بداية العام المقبل في دولة الإمارات".

وأضاف: "نأمل بأن تكون المباراة إيجابية للمنتخبين وأن يقدما الأفضل، فالمباراة لن تكون سهلة للفريق العراقي لأنه سيواجه خصما تطور كثيرا في السنوات الأخيرة".

ووصل المنتخب العراقي اليوم الجمعة، إلى فلسطين بعد حصوله على تصاريح الدخول، وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة، بتوقيت مدينة القدس، على استاد الشهيد فيصل الحسيني برام الله.

والتقى المنتخبان العراقي والفلسطيني في الثامن من مايو الماضي، في ملعب البصرة الدولي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

المصدر: RT