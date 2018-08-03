روسيا تحصد ذهبيتين في بطولة أوروبا للألعاب المائية الصيفية (صور)

أحرزت روسيا ميداليتين ذهبيتين اليوم الجمعة في بطولة أوروبا للألعاب المائية الصيفية التي تستضيفها مدينة غلاسكو الإسكتلندية في الفترة بين الـ 2 والـ12 من أغسطس الجاري.

وجاءت الميدالية الذهبية الأولى لروسيا في مسابقة البرنامج الفني للسباحة المتزامنة لفئة الزوجي النسائي من خلال الثنائي، المكوّن من سفيتلانا كوليسنيتشينكو وباربارا سوبوتينا، والذي احتل المركز الأول برصيد 95.1035.

بينما أحرز الميدالية الفضية الثنائي الأوكراني المكون من أنستاسيا سافتشوك وإيليزابيت ياخنو برصيد 92.6188، فيما أحرز الميدالية البرونزية الثنائي الإيطالي المكون من ليندا تشيروتي وكوستانتسا فيري برصيد 89.7519.

Synchronised Swimming - Women's duet technical routine



🥇🇷🇺 Russia

🥈🇺🇦 Ukraine

🥉🇮🇹 Italy#EC2018#TheMoment — Euro Champs (@Euro_Champs) August 3, 2018

Колесниченко и Субботина победили в технической программе дуэтов на ЧЕhttps://t.co/au2nfV7PW9 — Р-Спорт (@rsportru) August 3, 2018

AFP Oli SCARFF

فيما حصد الميدالية الذهبية الثانية لروسيا الثنائي الروسي المكوّن من مايا غوربانبيردييفا وألكسندر مالتسيف، في مسابقة السباحة المتزامنة للبرنامج الفني للزوجي المختلط، والذي احتل المركز الأول برصيد 89.5853.

بينما أحرز الميدالية الفضية الثنائي الإيطالي المكون من مانيلي فلاميني وجورجو مينيسيني برصيد 88.6973، فيما أحرز الميدالية البرونزية الثنائي الإسباني المكون من بيرتي فيريراس سانز وباو ريبيكا كولي برصيد 82.3217.

A second gold medal of the day for Russia who take the duet technical mixed title in Synchronised Swimming:



🥇 🇷🇺 Russia

🥈 🇮🇹 Italy

🥉 🇪🇸 Spain#EC2018pic.twitter.com/tQ5UvcMzPm — Euro Champs (@Euro_Champs) August 3, 2018

Россияне победили в технической программе микст-дуэтов в синхронном плавании на ЧЕhttps://t.co/1jYLr3FCdz — Р-Спорт (@rsportru) August 3, 2018

AFP Oli SCARFF

المصدر: rsport.ria.ru