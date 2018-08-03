العين يوافق على انتقال عموري إلى الهلال السعودي

أكدت تقارير عدة اليوم الجمعة أن نادي ⁧الهلال⁩ تلقى موافقة من نادي العين على ضم اللاعب عمر عبد الرحمن عموري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي إلبيرتو زاكيروني قرر السماح لعموري بإجازة لعدة أيام من معسكر المنتخب في النمسا، وذلك بسبب ما وصف بـ "ظروف خاصة " لم يتم الكشف عنها من قبل الجهاز الفني، علما بأن اللاعب حضر إلى مقر بعثة المنتخب في النمسا قبل أن يغادر عائدا إلى الإمارات.

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المصدر: وكالات