كوريا الجنوبية ترصد 3 ملايين يورو لجذب مدرب جديد

عرض رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تشونغ مونغ-غيو، مالك شركة هيونداي للسيارات، مبلغ ثلاثة ملايين يورو من ثروته الخاصة من أجل جذب مدرب "أجنبي كفء" لمنتخب بلاده.

وأكد مسؤول في الاتحاد الكوري، اليوم الجمعة، أن رئيس الاتحاد عبر عن رغبته في أن يساعد ذلك على جلب مدرب أجنبي كفء".

وأضاف: "لقد اتصلنا بعدد من المرشحين للمنصب وناقشنا بنود الاتفاق، لكن ذلك سيأخذ وقتا لتسمية مدرب جديد" خلفا للمحلي شين تاي-يونغ الذي استقال بعد الفشل في تخطي الدور الأول في مونديال 2018 في روسيا رغم الفوز المدوي على ألمانيا 2-0 والتسبب في تنازلها عن اللقب.

وطالت الشائعات أسماء عديدة لخلافة تاي-يونغ، منها الكرواتي زلاتكو داليتش الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي المونديال والبرتغالي كارلوس كيروش (مدرب إيران) والكولومبي خوان كارلوس أوساريو (المكسيك).

ويهدف رئيس الاتحاد الكوري من خلال تقديم مبلغ الـ 4 مليارات وون (3 ملايين يورو) إلى انطلاقة جديدة للمنتخب الكوري الجنوبي، الطامح في أن ينجح مطلع 2019 بإحراز كأس آسيا التي لم يفز بها منذ نحو ستين عاما (أحرزها مرتين عامي 1956 و1960).

ويشغل مونغ-غيو منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهو نجل تشونغ جو-يونغ، مؤسس مجموعة هيونداي العملاقة، إحدى أهم شركات السيارات في كوريا الجنوبية. وتقدر ثروته بأكثر من مليار دولار حسب مجلة "فوربس".

المصدر: أ ف ب