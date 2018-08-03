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مانشستر سيتي يحصن البرازيلي خيسوس بعقد جديد

الرياضة

مانشستر سيتي يحصن البرازيلي خيسوس بعقد جديد
AFP Ben STANSALL
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أعلن الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، توقيع المهاجم الدولي البرازيلي غابرييل خيسوس عقدا جديدا يبقيه مع بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى عام 2023.

ونقل الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي عن خيسوس، قوله: "أريد أن أتوجه بالشكر للمشجعين على الترحيب الذي حظيت به والطريقة الجيدة التي عاملوني بها".

وتابع صاحب الـ24 هدفا في 53 مباراة خاضها بقميص بطل البريميرليغ:"بإمكاني القول إنه كان أفضل قرار في حياتي أن أنتقل إلى مانشستر سيتي لأني بوجودي هنا أتطور كمحترف وشخص".

وأضاف : "سيتي ناد عريق ويكبر يوما بعد يوم، وأريد أن أقول شكرا على كل شيء وأتمنى مواصلة إسعاد المشجعين".

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والتحق البرازيلي البالغ 21 عاما بسيتي في يناير 2017، قادما من بالميراس البرازيلي بعقد يمتد حتى 2021 مقابل 33 مليون يورو إضافة إلى الحوافز والمكافآت.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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