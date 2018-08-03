والد سمولوف يربط حادث سير ابنه بضغوط المونديال

أرجع ميخائيل سمولوف والد نجم نادي كراسنودار والمنتخب الروسي فيودر سمولوف حادث السير التي تعرض له ابنه في أحد شوارع مدينة كراسنودار، للضغوط التي تعرض لها اللاعب خلال المونديال.

وقال سمولوف الأب في مقابلة مع القناة الروسية الخامسة: "أنا حتى لا أعلم من كان معه في السيارة عند وقوع الحادث، ولم أسأله عن التفاصيل، ولكنه متأثر وقلق للغاية".

وأضاف: "الحادث ليس السبب الوحيد لقلق فيودر في آخر شهرين أو ثلاثة، فهو لم يستطع مواجهة الضغوط التي تعرض لها في المونديال، لتلازمه بعد انتهاء البطولة وكما ترون الآن فقد تعرض لحادث سير، أعتقد أن ذلك كاف".

وتعرض فيودر سمولوف في الأول من أغسطس الجاري لحادث سير خلال قيادته لسيارة BMW M5 First Edition برفقة صديقته في شارع ستافروبولسكي في مدينة كراسنودار، حيث خرجت السيارة عن السيطرة واصطدمت بالحواجز الطرقية الجانبية.

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ولم يتعرض فيودر وصديقته للأذى، فيما تضررت السيارة بشكل كبير والتي يبلغ سعرها حوالي 150 ألف دولار.

ولم يقدم سمولوف الأداء المنتظر منه خلال مونديال روسيا رغم تألق المنتخب المضيف، ووصوله للدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وجلس سمولوف على دكة البدلاء منذ تألق بديله أرتيوم دزيوبا في المباراة الافتتاحية للمونديال، حيث سجل دزيوبا هدفا فور نزوله إلى أرضية الملعب، وصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز روسيا على السعودية بخماسية نظيفة، ليصبح سمولوف منذ تلك اللحظة بديلا لدزيوبا وليس العكس.

كما أضاع سمولوف ركلة ترجيحية حاسمة، عند تنفيذ ركلات الترجيح خلال مواجهة المنتخب الكرواتي في الدور ربع النهائي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

المصدر: لينتا رو