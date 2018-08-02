// 26.06.2018 по тикету 15478
المصدر: أ ف ب
الدوري المصري.. الأهلي يتعادل بشق الأنفس مع الإسماعيلي
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انتزع الأهلي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية نقطة بشق الأنفس من الإسماعيلي 1-1، اليوم الخميس، في المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم.
وافتتح التونسي لسعد الجزيري التسجيل للإسماعيلي في (د.55)، قبل أن يدرك البديل محمد شريف التعادل للأهلي في (د.90+4).
نهاية المباراة#الأهلي ١ - ١ #الإسماعيلي— Al Ahly SC (@AlAhly) August 2, 2018
⚽ محمد شريف #YallaYaAhlypic.twitter.com/inQqfXmAHG
وأقيمت المباراة على استاد السلام في القاهرة دون حضور جماهيري.
وفاز المصري البورسعيدي على الجونة بهدف البوركيني محمد كوفي في (د.66).
المصدر: أ ف ب
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