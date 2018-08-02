الدوري المصري.. الأهلي يتعادل بشق الأنفس مع الإسماعيلي

انتزع الأهلي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية نقطة بشق الأنفس من الإسماعيلي 1-1، اليوم الخميس، في المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم.

وافتتح التونسي لسعد الجزيري التسجيل للإسماعيلي في (د.55)، قبل أن يدرك البديل محمد شريف التعادل للأهلي في (د.90+4).

وأقيمت المباراة على استاد السلام في القاهرة دون حضور جماهيري.

وفاز المصري البورسعيدي على الجونة بهدف البوركيني محمد كوفي في (د.66).

المصدر: أ ف ب

