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الدوري المصري.. الأهلي يتعادل بشق الأنفس مع الإسماعيلي

الرياضة

الدوري المصري.. الأهلي يتعادل بشق الأنفس مع الإسماعيليشعار النادي الأهلي المصري لكرة القدم
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انتزع الأهلي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية نقطة بشق الأنفس من الإسماعيلي 1-1، اليوم الخميس، في المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم.

وافتتح التونسي لسعد الجزيري التسجيل للإسماعيلي في (د.55)، قبل أن يدرك البديل محمد شريف التعادل للأهلي في (د.90+4).

وأقيمت المباراة على استاد السلام في القاهرة دون حضور جماهيري.

وفاز المصري البورسعيدي على الجونة بهدف البوركيني محمد كوفي في (د.66).

المصدر: أ ف ب
 

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