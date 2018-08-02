رسميا.. هيغواين وكالدارا إلى ميلان ويوفنتوس يستعيد بونوتشي

أعلن ناديا يوفنتوس وميلان الإيطاليان، اليوم الخميس، عن نجاح الصفقة التبادلية بين الفريقين رسميا، حيث عاد بونوتشي لحضن "السيدة العجوز"، وانتقل هيغواين وكالدارا إلى الـ"روسونيري".

وأشار ميلان على موقعه الرسمي في ساعة متأخرة من مساء الخميس بتوقيت ميلانو أنه استعار هيغواين "حتى 30 يونيو 2019"، فيما وقع كالدارا "البالغ 24 عاما عقدا حتى 30 ونيو 2023".

وأضاف النادي اللومباردي أنه سيقدم لاعبيه الجديدين، الجمعة.

وكان هيغواين وصل إلى ميلانو، ليل الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى النادي اللومباردي، وبدا أن معالم الصفقة الثلاثية في طريقها للاكتمال الخميس، مع إعلان يوفنتوس وصول لاعبه السابق بونوتشي إلى تورينو، وإعلان ميلان أيضا وصول كالدارا إلى ميلانو.

وحفلت حسابات الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس بأنباء عن تحركات اللاعبين، فنشر ميلان بداية صورة لهيغواين يرتدي قميص النادي مع تعليق "انظروا من (يتواجد) في ميلانو استعدادا للفحص الطبي"، ليتبعها بعد نحو ساعتين بصورة لكالدارا مع مشجعين للنادي اللومباردي مرفقة بتعليق "مرحبا، ماتيا! لنلتقط صورة (سيلفي)!".

Undergoing medicals looking smart 👉🏻 🔴⚫

Visite mediche anche per Mattia Caldara 👍🏻 pic.twitter.com/GEKFlUPF4W — AC Milan (@acmilan) August 2, 2018

من جهته، نشر يوفنتوس صورة لبونوتشي يرتدي قميصا للنادي مع تعليق "بونوتشي يبدأ فحصه الطبي"، وذلك بعد أقل من ساعتين على نشر النادي عبر "تويتر" أيضا شريطا قصيرا عن وصول اللاعب إلى مدينة تورينو.

"It was difficult to imagine this would happen, but it’s fantastic that it has."



🎙 @bonucci_leo19 reacts to his ⚪️⚫️ return.#WelcomeToJUpic.twitter.com/YPXQ7yhk1v — JuventusFC (@juventusfcen) August 2, 2018

وكان هيغواين (30 عاما) قد صرح أمام الصحفيين بعد وصوله إلى فندق في وسط ميلانو حيث استقبله حوالي 200 مشجع ليل الأربعاء "نأمل في أن نصل إلى أبعد الحدود"، مشيرا إلى أنه سيخضع للفحص الطبي الخميس "على أمل أن أوقع (العقد). إنها مغامرة جديدة تبدأ الآن".

وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 18 مليون يورو على سبيل الإعارة لمدة عام، مع إمكانية انتقاله نهائيا في موسم 2019-2020 بقيمة 36 مليون يورو، وذلك وفقا لهيكلية تسمح لميلان بالتزام قواعد اللعب المالي النظيف المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكان هيغواين قد انضم إلى يوفنتوس عام 2016 قادما من نابولي في صفقة قياسية حينذاك بلغت قيمتها نحو 94 مليون يورو.

ودافع المهاجم الأرجنتيني عن ألوان نابولي منذ 2013 بعدما انتقل إليه من ريال مدريد الإسباني مقابل 40 مليون يورو، وقد فرض نفسه كأفضل هداف في الدوري الإيطالي خلال موسم 2015-2016 بتسجيله 36 هدفا.

في المقابل، سلك بونوتشي (31 عاما) طريق العودة ليوفنتوس الذي توج معه بلقب الدوري المحلي 6 مرات، بعد موسم واحد من انتقاله إلى الروسونيري حيث حمل شارة القائد.

المصدر: أ ف ب