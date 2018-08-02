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كاسياس يرغب في إنهاء مسيرته الكروية مع بورتو

الرياضة

كاسياس يرغب في إنهاء مسيرته الكروية مع بورتو
AFP
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أبدى حارس المرمى الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس البالغ 37 عاما، رغبته في إنهاء مسيرته مع ناديه الحالي بورتو البرتغالي، مع تبقي عام واحد في العقد الذي يربطه به.

وقال الحارس السابق لنادي ريال مدريد في تصريحات لقناة "آر تي بي" البرتغالية الخميس: "أرغب في إنهاء مسيرتي مع أف سي بورتو والاستمرار حتى نهاية عقدي".

وأضاف: "سيكون من الجيد أن أحظى بعدد محدود من الأندية (...) أمضيت جزءا كبيرا من مسيرتي في ريال مدريد، أفضل ناد في التاريخ، وقدمت إلى البرتغال، إلى ناد قوي هو أف سي بورتو، وهذا يجعلني سعيدا جدا".

وكان كاسياس من ضمن التشكيلة الذهبية للمنتخب الإسباني في العقد الأخير، والتي توجت بثلاثة ألقاب كبيرة على التوالي: كأس أوروبا 2008 و2012، وكأس العالم 2010.

وسيكون في الموسم المقبل أمام فرصة العودة إلى دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي أحرز لقبها ثلاث مرات مع ريال ويحمل الرقم القياسي في عدد مبارياتها (167 بحسب موقع الاتحاد الأوروبي للعبة، في إحصاء يشمل المراحل من دور المجموعات حتى المباراة النهائية).

المصدر: أ ف ب

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