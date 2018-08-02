السبب الحقيقي وراء رفض إيركسون تدريب المنتخب العراقي

أكد أمين سر رابطة اللاعبين الدوليين في العراق، إبراهيم سالم، الخميس، أن أسبابا مالية وراء عدم قدوم المدرب السويدي، سفن غوران إيركسون، لتدريب "أسود الرافدين" وليست لأسباب أمنية.

وقال إبراهيم سالم "حارس المنتخب العراقي السابق" لـRT إن "إيركسون طلب من الاتحاد العراقي أن يكون الشرط الجزائي في العقد نصف مليون دولار، لكن الاتحاد رفض ذلك وأبلغه بأن الشرط سيكون 250 ألف دولار، وهذا ما تسبب بعدم إكمال إجراءات التعاقد".

وأضاف سالم أن "إيركسون واحد من المدربين العالميين وكنا نأمل وجوده لتدريب المنتخب العراقي، لكن الأسباب المالية حالت دون ذلك"، مؤكدا أن "الحديث عن تهديد المدرب السويدي، غير صحيح".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قال غالب الزاملي وهو عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن المدرب السويدي إريكسون تلقى تهديدا لحياته وحياة ابنته في حال قبل مهمة تدريب أسود الرافدين.

المصدر: RT