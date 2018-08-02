// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد.. هدف نجوم الدوري الأمريكي الرائع في مرمى يوفنتوس
Reuters USA Today Sports
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شهدت المباراة الودية بين يوفنتوس الإيطالي وفريق من نجوم الدوري الأمريكي MLS ، تسجيل الأخير هدفا رائعا خلال المباراة التي حسمها فريق السيدة العجوز بركلات الترجيح.
وافتتح بطل الدوري الإيطالي التسجيل من رأسية متقنة عبر أندريا فافيلي في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، وتمكن الكولومبي جوزيف مارتينيز من تعديل النتيجة لفريق نجوم الدوري الأمريكي عند الدقيقة 27 بعد جهد جماعي مثير.
وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق السيدة العجوز بنتيجة 5-3.
المصدر: Eurosport.ru
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